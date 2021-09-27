СберИндекс и OneTwoTrip: россияне сумели отдохнуть даже там, куда их не пускали
18:15 27.09.2021
Несмотря на трудности, связанные с последствиями пандемийных ограничений, российская туристическая отрасль показывает уверенный рост, этим летом траты россиян на путешествия по сравнению с 2020 годом выросли на 34,2%, как на внутренний, так и на выездной сегмент.
Как показало совместное исследование лаборатории СберИндекс и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в этом году расходы россиян на внутренний туризм составили 1,46 трлн рублей, на зарубежный ‒ 2,3 млрд долларов, причем предпочтение отдавалось Мальдивам и Сейшелам, российские туристы отметились в формально закрытых Германии и Италии, и проигнорировали Египет. Внутренние направления претерпели некоторые изменения, так в тройке лидеров остались обе столицы и Сочи, в котором во второй половине лета наблюдался спад спроса, скорей всего связанный с усилением антиковидных мер.
На сегодня туристическая отрасль все еще не достигла допандемийного уровня, на выездной туризм расходы составили только 17,4% от уровня 2019 года (в долларовом выражении).
По внутреннему туризму показатели лучше, тут прирост трат на путешествия составил 31,5% г/г, что на 8 п.п. выше темпов органического роста, тем не менее, ковидные ограничение на поездки внутри страны тоже сказались, так что туристические траты в июле-августе 2021 года были на 11% ниже трендового уровня.
Предпочтения россиян в выборе городов для отдыха внутри страны практически не поменялись. В списке туристических лидеров по прежнему остаются Москва с долей бронирований 25% от общего числа, и Санкт-Петербург (11,5%), который посещали чаще, чем в прошлом году, третье место по посещаемости уверенно занял Сочи (7,8% от всех авиазаказов).
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