0
0
146
НОВОСТИ

СберИндекс и OneTwoTrip: россияне сумели отдохнуть даже там, куда их не пускали

18:15 27.09.2021

Несмотря на трудности, связанные с последствиями пандемийных ограничений, российская туристическая отрасль показывает уверенный рост, этим летом траты россиян на путешествия по сравнению с 2020 годом выросли на 34,2%, как на внутренний, так и на выездной сегмент.

Как показало совместное исследование лаборатории СберИндекс и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в этом году расходы россиян на внутренний туризм составили 1,46 трлн рублей, на зарубежный ‒ 2,3 млрд долларов, причем предпочтение отдавалось Мальдивам и Сейшелам, российские туристы отметились в формально закрытых Германии и Италии, и проигнорировали Египет. Внутренние направления претерпели некоторые изменения, так в тройке лидеров остались обе столицы и Сочи, в котором во второй половине лета наблюдался спад спроса, скорей всего связанный с усилением антиковидных мер.

На сегодня туристическая отрасль все еще не достигла допандемийного уровня, на выездной туризм расходы составили только 17,4% от уровня 2019 года (в долларовом выражении).

По внутреннему туризму показатели лучше, тут прирост трат на путешествия составил 31,5% г/г, что на 8 п.п. выше темпов органического роста, тем не менее, ковидные ограничение на поездки внутри страны тоже сказались, так что туристические траты в июле-августе 2021 года были на 11% ниже трендового уровня.

Предпочтения россиян в выборе городов для отдыха внутри страны практически не поменялись. В списке туристических лидеров по прежнему остаются Москва с долей бронирований 25% от общего числа, и Санкт-Петербург (11,5%), который посещали чаще, чем в прошлом году, третье место по посещаемости уверенно занял Сочи (7,8% от всех авиазаказов).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 27.09.2021
ГП признала нежелательной в РФ Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами
0
73
18:40 27.09.2021
Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей
0
136
18:05 27.09.2021
Автомобили, выпускаемые на заводах Олега Дерипаски, выиграли III этап Чемпионата России по ралли-рейдам
0
199
18:00 27.09.2021
Китай выступает решительно против односторонних санкций США против России - МИД КНР
0
193
17:32 27.09.2021
В России с начала года на треть выросло число экстремистских преступлений
0
210
17:12 27.09.2021
Цена газа в Европе вновь превысила $930 за 1 тыс. куб. м
0
280
17:00 27.09.2021
Иран слабее, чем кажется, и Израиль не даст ему получить ядерное оружие - Беннет
0
242
16:32 27.09.2021
Украина обратится к Еврокомиссии из-за газового контракта Венгрии с "Газпромом" - МИД
0
361
16:12 27.09.2021
В России должна быть только одна должность президента - Песков
0
343
16:00 27.09.2021
Организатор экспедиции, повлекшей смерть туристов на Эльбрусе, написал явку с повинной
0
280

Возврат к списку