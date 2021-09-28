ВМС США создали новую группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ в Атлантике

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник на информационном портале Института ВМС США.

"Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря", - приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.

Группа эсминцев получила название Greyhound. В ее состав первоначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец Sullivans, а еще позднее - Cole и Gravely, в то время как "Дональд Кук" отправится на техобслуживание.

Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года.

В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил о том, что США вернут Командованию сил флота США прежнее название - Атлантический флот - и переориентируют его на решение задач, связанных с противостоянием ВМФ России в регионе.