ВМС США создали новую группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ в Атлантике
11:00 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник на информационном портале Института ВМС США.
"Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря", - приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.
Группа эсминцев получила название Greyhound. В ее состав первоначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец Sullivans, а еще позднее - Cole и Gravely, в то время как "Дональд Кук" отправится на техобслуживание.
Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года.
В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил о том, что США вернут Командованию сил флота США прежнее название - Атлантический флот - и переориентируют его на решение задач, связанных с противостоянием ВМФ России в регионе.
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