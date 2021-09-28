Премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестуют сразу же по приезде в страну

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который собирается приехать на родину 2 октября на выборы в местные органы власти, будет арестован в ту же минуту, как только ступит на грузинскую территорию. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Как только нога Саакашвили ступит на нашу землю, территорию, в ту же минуту он будет арестован и доставлен в тюрьму. А все, кто помешает этому процессу, также будут наказаны строжайшим образом в рамках закона", - сказал Гарибашвили.

Премьер уверен, что целью Саакашвили является вернуть себе власть, однако он напомнил, что на улице не 2003 год, когда бывший президент вместе с соратниками устроили в Грузии "революцию роз" и таким образом пришли к власти. "Единственной задачей и целью Саакашвили являются беспорядки, дестабилизация и хаос в нашей стране. Единственным его желанием является вернуть себе власть, это недостижимая мечта для Саакашвили и его <...> команды. Сегодня государство сильное, Михо и его банда пусть и не думают, что это 2003 год. Все ответят строго за любую провокацию, в рамках закона, конечно же", - заключил он.

Саакашвили в понедельник заявил, что купил билет на самолет на вечер 2 октября до Тбилиси. Позже в сети появились фотографии его забронированного билета, где указано, что он собирается прилететь на родину со своей матерью Гиули Аласанией.