Срочник сбежал с оружием из воинской части в Свердловской области - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет про часть в поселке Свободный, где базируется РВСН.