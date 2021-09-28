Срочник сбежал с оружием из воинской части в Свердловской области - источник
16:00 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет про часть в поселке Свободный, где базируется РВСН.
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