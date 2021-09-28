Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус, когда погибли 5 человек
21:20 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нальчикский городской суд арестовал на 1 месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, где погибли 5 человек, передает корр. ТАСС из зала суда.
По данным следствия, 23 сентября группа из 19 человек осуществила восхождение на Эльбрус. Во время спуска из-за сильного ветра и снегопада группа запросила помощи спасателей. Пятеро участников восхождения погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения.
"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", - сказал судья.
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