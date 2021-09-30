Расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, считают в Кремле
17:00 30.09.2021 Источник: Интерфакс
Расширение в России списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, заявили в Кремле.
"Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не угрожает ли расширение списка иноагентов свободе слова в России.
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