Расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, считают в Кремле

17:00 Источник: Интерфакс

Расширение в России списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, заявили в Кремле.

"Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не угрожает ли расширение списка иноагентов свободе слова в России.