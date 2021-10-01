Андрей Воробьев: «Смысл «Активного долголетия» в том, чтобы каждый человек мог найти занятие по душе»

15:37

Фото Антона Чернова



Подмосковному губернаторскому проекту для пожилых людей «Активное долголетие» исполнилось два года. Губернаторвстретился с его участниками и обсудил дальнейшее развитие этой программы.

«Смысл программы «Активное долголетие» в том, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, какие-то новые навыки получить, развиваться. Сегодня День пожилого человека, хочу вас поздравить и поблагодарить за активное участие в проекте. Для нас важно, чтобы было взаимопонимание, доверие, чтобы программы, которые мы организуем для вас, были интересны и полезны», – сказал губернатор.

В Подмосковье работает 63 клуба. Люди «серебряного» возраста бесплатно занимаются творчеством, физкультурой и танцами, скандинавской ходьбой, иностранными языками, ходят в бассейн и на йогу. Для них организованы порядка 60 эксурсионных маршрутов – можно посетить Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк «Патриот», Троице-Сергиеву Лавру.

Есть также курсы компьютерной грамотности, чтобы свободно пользоваться порталом Госуслуги, приложением «Соцуслуги», «Умной платежкой», «Коммунальным бонусом», которые делают жизнь проще и удобнее.

«Приходя на компьютерные занятия, узнаешь, что даже в том приложении, в котором ты работаешь, есть новая функция, про которую ты и не слышал», – отметил победитель конкурса «Компьютерная грамотность» Михаил Николаевич Щедрин из Реутова.

Участники «Активного долголетия» рассказали губернатору, что они и с гаджетами «на ты». В частности, для них не составляет труда организовать видеосвязь по WhatsApp. Так, Людмила Михайловна Фокина из Мытищ, направляясь на экскурсию в «Горки Ленинские», смогла присоединиться к встрече и поблагодарить Андрея Воробьева за проект «Активное долголетие»: «Это шикарная программа, она дает огромный заряд бодрости. Очень много людей интересных встречаем, начинаем дружить. Спасибо!»

С сегодняшнего дня записываться в клубы «Активное долголетие» больше не надо: зачисление будет автоматически, как только женщине исполнится 55 лет, а мужчине – 60. Еще одно новшество – открытие на сайте проекта личных кабинетов, запуск раздела «Долголетие-онлайн».

С IV квартала начинаются занятия по финансовой грамотности с участием специалистов банков.