Почти 30% жителей Литвы предпочитают российские СМИ - опрос

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти каждый третий житель Литвы, черпающий сведения из иностранных СМИ, делает выбор в пользу российских источников. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу национальным радио Эл-эр-тэ результаты опроса общественного мнения, который был проведен по заказу министерства культуры республики неправительственным Центром изучения рынка.



"Около половины (48,7%) респондентов в течение предшествовавшего опросу месяца получали сведения из зарубежных печатных, электронных и эфирных средств массовой информации. Чаще всего это были российские источники, к которым обращались 29,4% опрошенных", - привела радиостанция итоги исследования.



Так, наиболее популярным источником информации в Литве является интернет. Он получил 4,39 балла из пяти возможных. Все другие СМИ набрали не более четырех баллов: радио - 3,54, телевидение - 3,34, печатные СМИ - около трех. По сравнению с аналогичным исследованием 2017 года отмечены снижение популярности новостных интернет-порталов с 3,97 до 3,66 балла и рост интереса с 2,13 до 3,11 балла к социальным сетям и дискуссионным форумам.



Опрос, в котором участвовали около 1,5 тысячи человек, проводился с 21 июня по 5 августа.

