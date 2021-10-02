Почти 30% жителей Литвы предпочитают российские СМИ - опрос
18:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Около половины (48,7%) респондентов в течение предшествовавшего опросу месяца получали сведения из зарубежных печатных, электронных и эфирных средств массовой информации. Чаще всего это были российские источники, к которым обращались 29,4% опрошенных", - привела радиостанция итоги исследования.
Так, наиболее популярным источником информации в Литве является интернет. Он получил 4,39 балла из пяти возможных. Все другие СМИ набрали не более четырех баллов: радио - 3,54, телевидение - 3,34, печатные СМИ - около трех. По сравнению с аналогичным исследованием 2017 года отмечены снижение популярности новостных интернет-порталов с 3,97 до 3,66 балла и рост интереса с 2,13 до 3,11 балла к социальным сетям и дискуссионным форумам.
Опрос, в котором участвовали около 1,5 тысячи человек, проводился с 21 июня по 5 августа.
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