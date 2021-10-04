0
0
145
НОВОСТИ

Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие рецепторов температуры и осязания

13:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами за открытия при изучении осязательных и термоцепторов, говорится в решении комитета.

[обновлено 13:21]

Как отмечается в мотивационной части решения, лауреаты Нобелевской премии этого года обнаружили механизм активации нервных импульсов, позволяющих ощущать температуру и давление. Эти процессы лежат в основе взаимодействия человека с окружающим миром и необходимы для выживания.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин, едкую смесь из перца чили, вызывающую ощущения жжения, для определения сенсора в нервных окончаниях кожи, реагирующего на тепло. Ардем Патапутян обнаружил новый класс сенсоров, воспринимающих механическое воздействие на кожу и внутренние органы, задействовав реагирующие на давление клетки.

"Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, которая позволила быстро расширить понимание реагирования нервных окончаний на тепло, холод и механическое воздействие. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой", - подчеркивает комитет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 04.10.2021
Экс-президент Армении Кочарян заявил, что намерен начать уличные акции протеста в стране
0
68
13:05 04.10.2021
ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели
0
98
12:37 04.10.2021
Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными
0
136
12:32 04.10.2021
Шамана Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу
0
141
12:20 04.10.2021
В Москве выявили 4 410 заразившихся коронавирусом за сутки
0
144
12:05 04.10.2021
Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
0
201
12:00 04.10.2021
В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки
0
179
11:47 04.10.2021
Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
0
178
11:32 04.10.2021
Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе
0
218
11:20 04.10.2021
В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко
0
204

Возврат к списку