Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие рецепторов температуры и осязания

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами за открытия при изучении осязательных и термоцепторов, говорится в решении комитета.

[обновлено 13:21]





Как отмечается в мотивационной части решения, лауреаты Нобелевской премии этого года обнаружили механизм активации нервных импульсов, позволяющих ощущать температуру и давление. Эти процессы лежат в основе взаимодействия человека с окружающим миром и необходимы для выживания.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин, едкую смесь из перца чили, вызывающую ощущения жжения, для определения сенсора в нервных окончаниях кожи, реагирующего на тепло. Ардем Патапутян обнаружил новый класс сенсоров, воспринимающих механическое воздействие на кожу и внутренние органы, задействовав реагирующие на давление клетки.

"Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, которая позволила быстро расширить понимание реагирования нервных окончаний на тепло, холод и механическое воздействие. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой", - подчеркивает комитет.