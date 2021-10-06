0
0
102
НОВОСТИ

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году

09:05 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по росту ВВП России в сторону улучшения до 4,3% в 2021 году по сравнению с майским, но ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%, следует из материалов доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Предыдущий прогноз Всемирного банка предусматривал рост российской экономики на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

Таким образом, прогноз ВБ на 2021 год оказался оптимистичнее макропрогноза Минэкономразвития, который предусматривает рост ВВП России в 2021 году на 4,2%. На 2022-2024 годы министерство ожидает рост на 3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 06.10.2021
КНР будет полностью готова к вторжению на Тайвань к 2025 году - военное ведомство острова
0
92
09:20 06.10.2021
Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ
0
57
09:00 06.10.2021
Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 187 до 192 стран - ВОЗ
0
136
22:40 05.10.2021
"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии
0
622
22:00 05.10.2021
Сенаторы США, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России - МИД
0
652
21:20 05.10.2021
Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе
0
649
20:50 05.10.2021
В Волгограде тестируют потенциал молодежной дипломатии
0
626
20:40 05.10.2021
Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов РФ, если штат посольства США не расширят
0
811
20:00 05.10.2021
Цена газа в Европе достигла нового максимума, увеличившись более чем на $250
0
689
19:20 05.10.2021
"ЕР" выдвигает Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва
0
677

Возврат к списку