Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году
09:05 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по росту ВВП России в сторону улучшения до 4,3% в 2021 году по сравнению с майским, но ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%, следует из материалов доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.
Предыдущий прогноз Всемирного банка предусматривал рост российской экономики на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.
Таким образом, прогноз ВБ на 2021 год оказался оптимистичнее макропрогноза Минэкономразвития, который предусматривает рост ВВП России в 2021 году на 4,2%. На 2022-2024 годы министерство ожидает рост на 3%.
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