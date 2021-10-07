Американо-китайские переговоры в Цюрихе были продуктивны - Салливан

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал продуктивными американо-китайские переговоры, которые прошли в среду в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер.



Беседуя с журналистами после встреч с официальными лицами НАТО и Евросоюза в Брюсселе, Салливан заявил: "[Американо-китайские] переговоры были продуктивными в том смысле, что это была реальная возможность на встрече за закрытыми дверями изложить друг другу наши отличающиеся взгляды и намерения".



Переговоры предоставили возможность "сделать все для того, чтобы создать условия, при которых конкуренция [между США и Китаем], которая носит напряженный характер, управлялась ответственно и не переросла в конфликт или конфронтацию", отметил Салливан.



