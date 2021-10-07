Американо-китайские переговоры в Цюрихе были продуктивны - Салливан
22:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беседуя с журналистами после встреч с официальными лицами НАТО и Евросоюза в Брюсселе, Салливан заявил: "[Американо-китайские] переговоры были продуктивными в том смысле, что это была реальная возможность на встрече за закрытыми дверями изложить друг другу наши отличающиеся взгляды и намерения".
Переговоры предоставили возможность "сделать все для того, чтобы создать условия, при которых конкуренция [между США и Китаем], которая носит напряженный характер, управлялась ответственно и не переросла в конфликт или конфронтацию", отметил Салливан.
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