0
0
0
НОВОСТИ

Американо-китайские переговоры в Цюрихе были продуктивны - Салливан

22:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал продуктивными американо-китайские переговоры, которые прошли в среду в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер.

Беседуя с журналистами после встреч с официальными лицами НАТО и Евросоюза в Брюсселе, Салливан заявил: "[Американо-китайские] переговоры были продуктивными в том смысле, что это была реальная возможность на встрече за закрытыми дверями изложить друг другу наши отличающиеся взгляды и намерения".

Переговоры предоставили возможность "сделать все для того, чтобы создать условия, при которых конкуренция [между США и Китаем], которая носит напряженный характер, управлялась ответственно и не переросла в конфликт или конфронтацию", отметил Салливан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 07.10.2021
Воздушная трасса АЛСИБ символ партнерства Москвы и Вашингтона - посол США в РФ
0
224
19:25 07.10.2021
По местам отдыха президента РФ разработают туристический маршрут
0
262
18:20 07.10.2021
Из-за трудностей в автомобилестроение отменен женевский автосалон 2022 года
0
298
17:53 07.10.2021
СберЛогистика откроет логистический центр в Воронежской области
0
323
17:40 07.10.2021
Глубокий кризис в отношениях с Австралией будет долгим - МИД Франции
0
354
17:12 07.10.2021
Эксперимент по интернет-торговле рецептурными препаратами стартует с 2022 г. - Мантуров
0
351
17:00 07.10.2021
Решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану принято, детали уточняются - Кабулов
0
383
16:32 07.10.2021
ЦИК больше не будет транслировать в интернете видеонаблюдение с участков - Памфилова
0
381
16:12 07.10.2021
Узбекистан хочет арендовать до 1 млн га российских полей
0
431
16:00 07.10.2021
ЦРУ создает специальный центр по противодействию вызовам со стороны Китая
0
383

Возврат к списку