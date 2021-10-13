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В Германии должны "низко поклониться" Шредеру за низкие цены на газ из РФ - Путин

17:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские, в том числе немецкие, потребители должны "низко поклониться" экс- канцлеру Герхарду Шредеру за то, что сейчас получают российский газ по низким ценам. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Такие страны, наши основные потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает [газ] не по 1 000-1 500 [долларов за тыс. куб. м], а по 300 [долларов за тыс. куб. м]", - сказал Путин.

Президент РФ обратил внимание, что это отражается на домохозяйствах, гражданах федеративной республики, промышленности и глобальной конкурентоспособности европейской экономики.

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