На Митинге в Тбилиси протестующим зачитали обращение Саакашвили

20:08

Митингующим в поддержку заключенного под стражу Михаила Саакашвили зачитали письмо экс-президента, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение", - сообщает Sputnik Грузия.

Письмо Саакашвили с установленной на площади Свободы сцены зачитал его адвокат Ника Гварамия. На центральной площади столицы на акции под лозунгом "Свободу Мише" собрались тысячи человек, прибывшие из разных частей страны. Он призвал всех к объединению для борьбы с властью.

"Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство", - написал Саакашвили.

"Жизненно важно для страны прекратить унижать и оскорблять друг друга, сейчас время прощения", - добавил Саакашвили.

Причиной возвращения в Грузию, несмотря на ожидаемый арест, экс-президент назвал необходимость борьбы с нынешней властью - партией "Грузинская мечта".

"Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Смерть для меня в этом случае предпочтительнее. Поэтому я тут и твердо решил остаться, чтобы внести свой вклад в победу над режимом", - написал Саакашвили.

При этом экс-президент призвал сторонников пойти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозиционеров. В этот день пройдет второй тур мэров 20 городов и районов.