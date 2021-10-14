Позиции украинских военных в Донбассе посетил Зеленский
21:45 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ (Вооруженные силы Украины - здесь и далее прим. ТАСС) в зоне проведения операции объединенных сил (район проведения силовой операции в Донбассе), - говорится в сообщении. - Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья".
Отмечается также, что Зеленский пообщался с военными, наградил некоторых из них и проверил условия несения службы.
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