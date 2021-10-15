Сбер выпустил облигации со структурным доходом, доступные широкому кругу инвесторов

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Сразу два уникальных продукта предложены Сбером неквалифицированным инвесторам: инвестиционные облигации Сбербанка (ИОС) со структурным доходом на динамику индексов S&P 500 и Московской биржи (IMOEX).

Эти ценные бумаги обладают простыми базовыми активами и доступны даже неквалифицированным инвесторам. Обязательным условием для покупки ИОС является прохождение соответствующего теста, так как с 1 октября 2021 года в силу вступили требования об обязательном тестировании неквалифицированных инвесторов для получения доступа к некоторым инструментам фондового рынка. На сегодняшний день тестирование с успехом прошли более 27 000 клиентов Сбера, 7% из которых выбрали тесты для покупки облигаций со структурным доходом.

Основной доход по настоящим облигациям выплачивается в дату погашения, также предусмотрен ежегодный дополнительный доход. Номинал одной облигации — 1000 рублей, срок обращения ценной бумаги - 5 лет. Сбер берет на себя обязательства по возврату 100% вложенных средств в конце срока обращения облигаций, инвестор может продать облигацию до срока погашения по рыночной цене при наличии спроса.

Сбер прилагает усилия для создания комфортных условий для совершения сделок на фондовом рынке, несколько лет подряд банком отмечается рост интереса населения к инвестициям. Только за июль-сентябрь число активных клиентов банка на брокерском обслуживании выросло на 10%, а средний размер сделки на брокерских счетах в 2021 году составил 1,5 миллиона рублей.

Подробнее об ИОС — на сайте Сбера.