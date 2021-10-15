Сбер стал победителем в трех номинациях HR-премии «Хрустальная пирамида»

12:22

Платформа «Пульс» завоевала первое место в номинации «Технологическое решение года». Этот сервис отличается от привычных сервисов и HR-систем своей многозадачностью, с его помощью можно оформить отпуск, заказать справку, найти коллег, составить аналитику о состоянии команды, развить навыки и компетенции сотрудников, и многое другое. Уникальность платформы заключается в задействованности AI практически во всех реализованных процессах, в том числе с помощью рекомендованных моделей помогает руководителям в принятии решений. Вскоре продукт будет доступен внешним клиентам.

Гран-при В номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры» получил проект развития клиентоцентричности сотрудников. В результате проведенных тестов на основе лучших мировых практик, Сбером разработана концепция «экологичных продаж», ориентированная на широкое взаимодействие с клиентами, построении с ними долгосрочных и доверительных отношений. Система уже применяется Сбером в своей команде, в будущем планируется более глубокое внедрение этого подхода.

В номинации «Лучший руководитель по управлению талантами» победила Ксения Мартынова — руководитель управления привлечения цифровых талантов Сбера.

HR-платформа Сбера заняла третье место в номинации «HR-решение года», что обусловлено объединением более чем 40 сервисов, каждый из которых состоит из отдельного рабочего процесса и пути клиента. Центральная задача HR-платформы — синхронизация сервисов и удобство работы для сотрудника, а также устранение лишних процессов.

«Сбер успешно внедряет инновации для повышения эффективности, удобства и результативности работы сотрудников. При этом мы стараемся, чтобы в центре каждого процесса и продукта стоял человек, строим заботливое и уважительное взаимодействие. Команда Сбера уже оценила HR-Платформу «Пульс» по достоинству. И мы рады, что наши достижения отмечены профессиональным сообществом», — отметила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина.