Синод РПЦ из-за пандемии перенес Архиерейский собор на май 2022 года
13:00 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Священный синод Русской православной церкви принял решение в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора, который должен был состояться в ноябре, на май 2022 года. Об этом говорится в решениях Синода от 15 октября, опубликованных на официальном портале Русской православной церкви.
"В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года", - говорится в журнале Священного синода.
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