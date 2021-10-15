Максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сокращен до 24 часов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.