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Максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сокращен до 24 часов

17:00 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

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