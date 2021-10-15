Правительство РФ планирует направить более 9 млрд руб на водородную энергетику

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти планируют направить на развитие водородной энергетики в стране в ближайшие три года более 9 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на стратегической сессии по развитию в РФ этого направления.

"На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд рублей", - сказал премьер, уточнив, что речь идет о финансировании на ближайшие три года.