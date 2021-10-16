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По факту массовых беспорядков в колонии во Владикавказе возбуждено уголовное дело - СК

11:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков в колонии. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в ИК-1 возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Днем 15 октября в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 1 УФСИН России по Северной Осетии" не менее двухсот человек, отбывающих наказание, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества.

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