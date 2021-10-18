Норвежский журналист заявил, что Украина находится в состоянии распада
13:32 18.10.2021 Источник: Lenta.ru
Украина находится в состоянии распада, а ее правительство — в зависимости от руководства США и Евросоюза. Такое мнение выразил норвежский журналист Бьерн Дитлеф Нистад в статье для издания ABC Nyheter.
Поводом для публикации послужила статья заместителя председателя Совета безопасности России, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Комментируя публикацию российского политика, Бьерн Дитлеф Нистад сделал вывод, что Москва «воспринимает Украину как более или менее развалившуюся страну, управляемую коррумпированной политической элитой, которая представляет собой не более чем марионетку США и отчасти ЕС».
При этом сам норвежский журналист заявил, что «нет никакого сомнения, что Украина и правда находится в состоянии постепенного распада». По его мнению, действующие власти являются орудием американских интересов. Бьер Дитлеф Нистад также выразил уверенность, что данные обстоятельства являются одной из основных причин «разрушительного для Украины конфликта с Россией». Lenta.Ru
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