0
0
52
НОВОСТИ

Материнский капитал на первого ребенка с 2020 года получили 770 тыс. семей - Котяков

17:12 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал на первого ребенка с момента его введения в 2020 году уже получили 770 тыс. семей. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В 2020 году материнский капитал начал предоставляться на первого ребенка в семье. И хочу сказать, что на данный момент этой возможностью воспользовались уже 770 тыс. семей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 18.10.2021
В структуре бедности в РФ семьи с детьми составляют 80%
0
27
17:00 18.10.2021
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией, запретив деятельность в РФ
0
94
16:40 18.10.2021
Заммэра Владимир Ефимов озвучил число квартир, которые Москва реализовала горожанам и бизнесу
0
114
16:32 18.10.2021
Финляндия открыла единственный железнодорожный пункт на границе с Россией
0
172
16:12 18.10.2021
Посол Франции покинул Минск, глава дипмиссии Белоруссии отозван из Парижа - МИД
0
195
16:00 18.10.2021
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий заражения коронавирусом - семья
0
163
15:32 18.10.2021
Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится - Решетников
0
222
15:12 18.10.2021
Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве
0
263
14:56 18.10.2021
Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября - Лавров
0
292
14:32 18.10.2021
Владельца оружия, из которого стреляли в школе под Пермью, привлекут к ответственности
0
257

Возврат к списку