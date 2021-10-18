Материнский капитал на первого ребенка с 2020 года получили 770 тыс. семей - Котяков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал на первого ребенка с момента его введения в 2020 году уже получили 770 тыс. семей. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В 2020 году материнский капитал начал предоставляться на первого ребенка в семье. И хочу сказать, что на данный момент этой возможностью воспользовались уже 770 тыс. семей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.