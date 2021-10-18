Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге работодателей Universum

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Согласно рейтингу «Самых привлекательных работодателей России по мнению профессионалов — 2021» международного брендингового агентства Universum, среди российских банков безусловным лидером стал Сбер.

Компания создала модель, центральное место в которой занимает человек, модель заключает в себе сохранение баланса между личной жизнью и работой, возможность самореализации сотрудников, также благодаря ей возможно создание технологичных решений в масштабе страны.

Отмечается, что в рейтинге сегмента ИТ-компаний Сбер поднялся на шестое место, в компании также создана среда для обмена опытом и профессионального развития в цифровой сфере, так как Сбер является одной из крупнейших компаний-работодателей для цифровых талантов.

Как сообщила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина,«Главная ценность Сбера — наши люди. Мы прислушиваемся к мнению сотрудников, развиваем технологические HR-инструменты и стараемся быстро реагировать на изменения. Наша цель — предоставить каждому человеку, который пришёл работать в Сбер, все возможности для личного и профессионального роста и самореализации».