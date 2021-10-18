Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате
22:40 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.
"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - отметил он в интервью украинскому телеканалу Ай-си-ти-ви, полная версия которого транслируется в понедельник.
Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней.
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