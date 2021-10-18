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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате

22:40 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.

"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - отметил он в интервью украинскому телеканалу Ай-си-ти-ви, полная версия которого транслируется в понедельник.

Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней.

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