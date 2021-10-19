Эрдоган раскритиковал систему СБ ООН
09:05 19.10.2021 Источник: РБК
Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира.
«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне», — сказал он.
По словам президента Турции, невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в том время как мир меняется практически во всех сферах жизни.
Предложения о реформировании институтов ООН, в частности Совета безопасности, в котором пять постоянных членов имеют право вето, звучат в последние годы регулярно. В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал к реформе СБ с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века. РБК
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