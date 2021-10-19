Около 5 тыс. десантников подняты по тревоге в рамках проверки на юге России

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 5 тыс. военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно- штурмового горного соединения ВДВ в рамках контрольной проверки подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в трех субъектах на юге России, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год подразделения Новороссийского гвардейского десантно- штурмового горного соединения подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В проверке задействованы около 5 тыс. военнослужащих и порядка 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.