Около 5 тыс. десантников подняты по тревоге в рамках проверки на юге России
17:32 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 5 тыс. военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно- штурмового горного соединения ВДВ в рамках контрольной проверки подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в трех субъектах на юге России, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год подразделения Новороссийского гвардейского десантно- штурмового горного соединения подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении.
В проверке задействованы около 5 тыс. военнослужащих и порядка 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.
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