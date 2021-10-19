Дистанционный режим в Москве коснется 30% сотрудников, включая людей 60+ и хронических больных
17:07 19.10.2021
В Москве для 30% сотрудников, в том числе пожилых и страдающих хроническими заболеваниями жителей вводится дистанционный режим - пишет мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», — указал в материале мэр.
Он также подчеркнул, что ограничения не касаются вакцинированных или уже переболевших коронавирусной инфекцией сотрудников, а также работников стратегических отраслей, таких как медицина, оборонные предприятия, «Росатом» и других.
Сергей Собянин отметил: «Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска».
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