Ведущие мировые эксперты примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
20:42 19.10.2021
|Иллюстрация AI Journey
В мероприятии примут участие: директор лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле IDSIA; глава научного совета Института искусственного интеллекта (AIRI) Юрген Шмидхубер; старший научный сотрудник CIIRC CTU Томас Миколов; профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter Михаэль Бронштейн; вице-президент NVIDIA Марк Хамильтон; президент Intuitive Foundation Кэтрин Мор; директор Лаборатории Intel по искусственному интеллекту Сомдеб Маджумдар; главный директор по технологиям Teradata Стивен Бробст; профессор Университета Райса, основатель ThirdAI Corp Аншумали Шривастава и другие.
«Эффективное развитие и имплементация решений в высокотехнологичных сферах ИИ и анализа данных требуют постоянного обмена информацией и опытом не только внутри страны, но и на международном уровне, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы в Сбере ставим себе задачу оставаться катализатором подобного глобального взаимодействия, в том числе в рамках конференции AI Journey, которая уже стала одной из ключевых дискуссионных площадок для лидеров индустрии. Мы ежегодно приглашаем к участию в AI Journey тех, кто активно работает на переднем крае науки, меняя мир к лучшему».
В рамках конференции участники обсудят широкий круг вопросов, касающихся разработки и внедрения ИИ, – от роли новых технологий в области ESG и устойчивого развития до влияния ИИ на общественную жизнь и отдельные отрасли. На AI Journey также состоятся анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и награждение победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.
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