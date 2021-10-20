Сбер и Эвотор подключат эквайринг без визита в банк

13:25

Новый сервис дистанционного подключения эквайринга для торговой точки без посещения банка запущен Сбером и ИТ-компанией «Эвотор». Он позволяет предпринимателю подключить эквайринг Сбера в личном кабинете на сайте Эвотора онлайн, при этом ставка комиссии за эквайринг при оформлении договора, заключенного дистанционно, будет как в офисе банка, заключение договора с банком займет один рабочий день.

Предприниматели смогут отслеживать динамику продаж в личном кабинете в режиме реального времени, выручка по безналу зачисляется на расчетный счет организации на следующий день.

За девять месяцев 2021 года увеличилось число заявок на подключение эквайринга через платформу «Эвотор.PAY», так как сервис востребован не только предпринимателями, открывающими или расширяющими свой бизнес, но также и представителями микробизнеса, переходящими на эквайринг с платежей наличными.

«Вместе с Эвотором мы меняем стандарты предоставления финансовых услуг для малого бизнеса. Наша общая цель ― обеспечить бизнесу простой и удобный доступ к банковским продуктам прямо на торговой точке, без отрыва от основной деятельности в любое время суток», — отмечает Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

Андрей Романенко, генеральный директор Эвотора подчеркнул, что партнерство со Сбером станет важной вехой в распространении цифровых платежных решений в МСБ, что позволит предпринимателям более широко использовать финансовые цифровые продукты для более эффективного развития бизнеса и управления своими финансами.

Платформа «Эвотор.PAY» развивается Эвоторос с 2019 года, она создана для упрощения доступа предпринимателей к цифровым платежным решениям. На сегодняшний день платформе подключено 8 эквайринговых партнёров. В январе 2020 года Эвотор стал технологическим партнёром международной платёжной системы Visa.