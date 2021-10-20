Экс-премьер Украины Азаров заочно арестован судом в Киеве

19:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в связи с обвинением в государственной измене по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом в среду сообщил офис генерального прокурора Украины на своем официальном сайте.

"С участием прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер- министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело касается Харьковских соглашений.

В офисе добавили, что "такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер- министра Украины процедуру экстрадиции".