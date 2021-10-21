0
0
63
НОВОСТИ

Белому дома пока нечего сообщить о возможности встречи Байдена и Путина в этом году

07:50 21.10.2021 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова сообщить о том, состоится ли новая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина до конца текущего года.

"Я не знаю, каковы планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны ", - заявила Псаки в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Она отметила, что президент США "занимается дипломатией лицом к лицу" как с людьми, с которыми у него есть соглашения, так и с людьми, с которыми у него разногласия. "Но на данный момент мне нечего сообщить", - заключила представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена в текущем году "в том или ином формате - вполне реальна".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 21.10.2021
Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос
0
47
07:35 21.10.2021
До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2
0
121
07:20 21.10.2021
Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется
0
138
07:16 21.10.2021
Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины
0
144
07:10 21.10.2021
У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone
0
166
07:00 21.10.2021
В Москве 21 октября может потеплеть до +14 градусов
0
147
23:30 20.10.2021
"Спутник V" может получить одобрение в течение ближайших 2-х месяцев - РФПИ
0
559
23:00 20.10.2021
ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ
0
511
22:30 20.10.2021
Саакашвили, согласен на госпитализацию, но голодовку не прекратит - врач
0
537
22:11 20.10.2021
Влести Белоруссии надеются, что ICAO отменит санкции против "Белавиа"
0
562

Возврат к списку