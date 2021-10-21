Заселение в гостиницы Калининграда с 28 октября по 7 ноября будет проводиться по QR-кодам

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение в гостиницах Калининградской области на период нерабочих дней будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации против нового коронавируса или при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак на своей странице в Facebook в четверг.

"Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному (не старше 3-х дней)", - написал Ермак, призвав отельеров и туроператоров предупредить об этом гостей региона.