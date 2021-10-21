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Звездопад Ориониды достигнет максимальной активности в ночь на пятницу

16:32 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности в ночь с четверга на пятницу. Астрономы ожидают до 20 "падающих звезд" в час, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Это периодический метеорный поток средней силы, дающий в пик активности около 20 метеоров в час. Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика", - пояснили ТАСС в планетарии.

Поток Ориониды наблюдается ежегодно с 2 октября по 7 ноября и достигает максимальной активности 21-22 октября. Наблюдать за потоком можно с полуночи до рассвета над юго- восточным горизонтом. Однако в этом году любителям звездопадов помешает Луна, которая прошла фазу полнолуния 20 октября, пояснили в Московском планетарии.

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley) - самой известной среди периодических комет. Орбита кометы Галлея дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу два раза в год, образуя метеорные потоки: весной - Майские Аквариды, а осенью - Ориониды.

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