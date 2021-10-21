С задачей охвата вакцинацией 40% населения могут не справится более 80 стран - ВОЗ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80 государств рискуют не справиться с намеченной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачей обеспечить к концу текущего года охват не менее 40% населения прививками от коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



Он напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией от COVID-19 населения в каждом государстве к концу 2021 года. По словам гендиректора, "82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками". У четверти государств "имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины", и организация "работает над этими проблемами", констатировал глава ВОЗ.



Гебрейесус подчеркнул, что поставленная цель о 40-процентном охвате вакцинацией во всех странах "достижима", однако для этого заявления государств и компаний, контролирующих поставки вакцины, не должны расходиться с делом. Он напомнил в связи с этим, что страны G20 обещали передать в качестве дара 1,2 млрд доз вакцины международному механизму COVAX ("Ковакс"), однако на настоящий момент поступило только 150 млн доз.



