Перепись окажет прямое влияние на развитие инфраструктуры в Москве – политолог
21:50 21.10.2021
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно одним из трех способов: ответить на вопросы переписи онлайн до 8 ноября, самостоятельно прийти на переписной участок или дождаться переписчика дома.
«Эффективность управленческих решений напрямую зависит от точности тех результатов, которые покажет перепись. Эти данные повлияют на весь комплекс – рабочие места, объекты общего пользования, общественной транспорт, количество жилья, которое вводится в эксплуатацию и другое. Для максимальной эффективности принимаемых в этих сферах решений нужны исследования. Перепись – это исследование», – сказал он.
По словам Мартынова, перепись населения необходимо проводить для того, чтобы понимать, в какую сторону городу сейчас нужно двигаться, какие сферы развивать, куда вкладывать средства.
«Государство, особенно в планировании бюджетных расходов, должно четко понимать, какое количество людей у нас живет, как они живут – условия их проживания, доходы и прочее. Перепись важна с точки зрения среднесрочного планирования развития страны или города, чтобы можно было точно рассчитывать ресурсы», – сказал он.
Мартынов отметил, что сейчас участие в переписи стало максимально удобным, простым и безопасным. Поучаствовать в исследовании можно электронно, не выходя из дома и ни с кем не контактируя, что в нынешней сложной эпидемиологической ситуации немаловажно.
«Сейчас очень здорово развиты дистанционные способы участия в подобных мероприятиях. Технологии дают возможность проводить перепись даже в таких непростых условиях, как сейчас, без каких-либо рисков», – пояснил политолог.
Предварительные итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а окончательные данные будут опубликованы в четвертом квартале 2022 года.
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