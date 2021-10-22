Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил о новых проектах программы создания рабочих мест в Москве
16:47 22.10.2021
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал о реализации столичными девелоперами (участниками программы Москвы по стимулированию создания мест приложения труда) двух проектов на востоке Москвы.
Один из них - торгово-офисный центр на Тагильской улице в районе Метрогородок размещается в 26-этажном здании, кроме офисных помещений там также находятся торговые площадки, кафе и рестораны с летними верандами, магазины, супермаркет. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории, мест для отдыха и прогулочных зон. В эксплуатацию центр планируется сдать во II квартале 2024 года.
«Благодаря реализации данного проекта в Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Строительство многофункционального объекта позволит решить проблему дефицита офисных пространств в районе Метрогородок», — отметил Владимир Ефимов.
Свыше двух с половиной тысяч дополнительных рабочих мест принесет столице второй проект - в экономической зоне «Технополис „Москва“» в Алабушеве начата подготовка под строительство технопарка. Он расположится на площади свыше ста тысяч квадратных метров, на его территории на месте уже имеющихся построек будут возведены административные и промышленные объекты, которые будущие арендаторы смогут обустроить в соответствии со своими нуждами.
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