Митрополит Иларион назвал работу СК России с "екатеринбургскими останками" исчерпывающей
17:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа Следственного комитета (СК) России по исследованию "екатеринбургских останков", принадлежащих, предположительно, членам расстрелянной царской семьи Романовых, является исчерпывающей, Священный синод Русской православной церкви с результатами уже ознакомился, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Я думаю, что работа (по изучению "екатеринбургских останков" - прим. ТАСС) проведена очень кропотливая, очень скрупулезная, и, по сути, исчерпывающая. Нам осталось только ознакомится с результатами этой работы и принять соответствующее решение", - сказал владыка в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что СК России выпустил уже три тома материалов, которые были собраны в ходе исследования "екатеринбургских останков".
"В отличие от первого исследования, которое было сделано еще в 1990-е годы, которое было сделано поспешно и к которому не подпустили церковь, из-за чего в церкви возникли подозрения и недоумения, нынешние исследования носят исчерпывающий характер. Произведено более 40 самых разных тестов, включая генетические, в разных лабораториях, в том числе там, где никто не знал, что это за образцы костной ткани. И, в общем-то, выводы, которые сделаны Следственным комитетом - они вполне однозначные. Членов синода уже ознакомили с этими выводами", - отметил председатель ОВЦС.
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