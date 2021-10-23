Эрдоган дал указание МИДу Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран
19:00 23.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель фонда, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе выступающих за примирение с армянским населением страны и за мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, но на следующий день он вновь был арестован, на этот раз, по обвинению в участии к попытке госпереворота в июле 2016 года. Эхо Москвы
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