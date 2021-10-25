В ряде российских регионов с сегодняшнего дня введут систему цифровых кодов
09:05 25.10.2021 Источник: Эхо Москвы
В целом ряде российских регионов с этого дня введут систему цифровых кодов. Это вызвано ухудшением ситуации с коронавирусом.
Без цифрового кода не пустят в заведения общепита, культурные учреждения и другие места, где собирается много людей. Жители некоторых регионов страны попадут под эти ограничения. К примеру, в Саратовской, Смоленской, Свердловской областях, Пермском крае, на Кубани нельзя теперь будет посещать массовые мероприятия без так называемого QR-кода. В Новосибирской области цифровой код станет пропуском в кинотеатры, театры и на концертные площадки. То же самое касается детских развлекательных центров, аквапарков, фитнес-клубов. Код необходим и на спортивных мероприятиях, на которых собирается больше полутысячи человек. Помимо него можно показать бумажный сертификат о вакцинации, справку о недавно перенесённом коронавирусе или отрицательный тест на ковид. В Забайкалье цифровые пропуска вводят для кинотеатров, гостиниц и фитнес-центров, в ряде муниципалитетов Югры их потребуют при посещении кафе или магазинов. В Крыму вдобавок запретят с этого дня бронировать отели клиентам без QR-кодов.
В России накануне выявили более 35 тысяч случаев заражения ковидом за сутки, умерли по данным оперативного штаба 1072 человека. Эхо Москвы
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