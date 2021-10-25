Путин присвоил гражданство РФ певице и актрисе Наталии Орейро
19:20 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - говорится в тексте документа.
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