Волонтеры "Лизы Алерт" ищут в Москве актрису Светличную, результата пока нет
11:05 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной ведут более 40 волонтеров "Лиза Алерт", сообщили ТАСС в поисково-спасательном отряде.
"К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика "Лиза Алерт", - сказали в отряде.
За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок, прозванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 км в поисках актрисы. "Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается", - добавили в отряде.
81-летняя актриса Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября.
Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".
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