При обрушении крана на стройке в Хабаровске погиб рабочий
13:05 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительный кран обрушился во время работ по возведению детской поликлиники в Хабаровске. Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.
"Около 17:30 часов (10:30 мск) 26 октября 2021 года в ходе проведения строительных работ на объекте капитального строительства "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, города Хабаровска" обрушился строительный кран. В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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