0
0
76
НОВОСТИ

При обрушении крана на стройке в Хабаровске погиб рабочий

13:05 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительный кран обрушился во время работ по возведению детской поликлиники в Хабаровске. Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"Около 17:30 часов (10:30 мск) 26 октября 2021 года в ходе проведения строительных работ на объекте капитального строительства "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, города Хабаровска" обрушился строительный кран. В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 26.10.2021
Эрдоган прибыл в Азербайджан, где примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
0
42
13:20 26.10.2021
Газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из РФ - Песков
0
66
13:00 26.10.2021
Коллекция скифского золота должна быть передана Украине - голландский суд
0
115
12:32 26.10.2021
Въезжающим в Севастополь с отрицательным тестом на ковид понадобится медотвод от прививки
0
151
12:20 26.10.2021
В Москве выявили 6 074 заразившихся коронавирусом за сутки
0
157
12:05 26.10.2021
Новые законы, позволяющие не принимать нелегальных мигрантов, вступили в силу в Польше
0
200
12:00 26.10.2021
В России зафиксировано 1 106 смертей от коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
210
11:32 26.10.2021
Отношение финнов к России сильно ухудшилось за последние девять лет - опрос
0
231
11:20 26.10.2021
Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило $250 млрд
0
220
11:05 26.10.2021
Волонтеры "Лизы Алерт" ищут в Москве актрису Светличную, результата пока нет
0
219

Возврат к списку