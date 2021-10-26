При обрушении крана на стройке в Хабаровске погиб рабочий

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительный кран обрушился во время работ по возведению детской поликлиники в Хабаровске. Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"Около 17:30 часов (10:30 мск) 26 октября 2021 года в ходе проведения строительных работ на объекте капитального строительства "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, города Хабаровска" обрушился строительный кран. В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.