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НОВОСТИ

Террористы под видом беженцев из Афганистана пытаются проникать в соседние страны - Лавров

13:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы, выдавая себя за беженцев из Афганистана, пытаются проникать в соседние страны, этому необходимо противодействовать. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).

"Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - сказал он.

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