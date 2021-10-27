0
0
200
НОВОСТИ

Путин поручил увеличить объем газа в ПХГ "Газпрома" в Австрии и Германии

19:10 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

"Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - обратился глава государства к руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 27.10.2021
Заболеваемость COVID-19 в России растет последние шесть недель - Голикова
0
60
19:59 27.10.2021
Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей разыграли две квартиры
0
64
19:25 27.10.2021
Годовая инфляция в России приближается к 8%
0
123
18:30 27.10.2021
Минюст Польши заявил, что стране нужно игнорировать решение Европейского суда о штрафе
0
229
18:25 27.10.2021
Глава Совета судей РФ: Размер долга физических лиц достиг астрономической цифры
0
230
17:40 27.10.2021
В США выдан первый паспорт с пометкой "X" в графе "пол"
0
230
17:12 27.10.2021
Общий долг россиян по кредитам достиг 23,9 трлн рублей
0
240
17:10 27.10.2021
«Длинные» выходные: оперштаб Москвы опубликовал ответы на основные вопросы
0
274
17:00 27.10.2021
Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу - СМИ
0
246
16:32 27.10.2021
Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине
0
315

Возврат к списку