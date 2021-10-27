Путин поручил увеличить объем газа в ПХГ "Газпрома" в Австрии и Германии
19:10 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - обратился глава государства к руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
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