В Европе продолжается рост заболевания и смертей от COVID-19 - ВОЗ
20:52 27.10.2021 Источник: Интерфакс
Согласно информации ВОЗ, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были выявлены в европейском регионе. Эта часть света стала единственной, где отметили увеличение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей.
В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Как и на прошлой неделе, больше всего заболеваемость упала в африканском регионе (на 21%) и в западной части тихоокеанского региона (на 17%).
В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения COVID-19.
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