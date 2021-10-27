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НОВОСТИ

В Европе продолжается рост заболевания и смертей от COVID-19 - ВОЗ

20:52 27.10.2021 Источник: Интерфакс

Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были выявлены в европейском регионе. Эта часть света стала единственной, где отметили увеличение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей.

В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Как и на прошлой неделе, больше всего заболеваемость упала в африканском регионе (на 21%) и в западной части тихоокеанского региона (на 17%).

В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения COVID-19.

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