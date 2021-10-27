В посольстве США в Москве вскоре может остаться только сморитель - источник Reuters
21:41 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам чиновника, имя которого не называется, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120 в настоящий момент. "Мы движемся к тому, чтобы столкнуться когда-нибудь в следующем году с ситуацией, в которой нам будет просто сложно продолжать что- либо, кроме как поддерживать присутствие [на уровне] смотрителя в посольстве", - утверждал дипломат. По его словам, официальные лица США продолжают вести переговоры с коллегами из РФ относительно стабилизации ситуации в отношениях.
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