В посольстве США в Москве вскоре может остаться только сморитель - источник Reuters

21:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приближаются к тому моменту, когда в свете действующих ограничений дипломатическое присутствие страны в России сведется к осуществлению лишь технических функций. С таким утверждением, как сообщает в среду агентство Рейтер, выступил представитель Госдепартамента США высокого ранга.

По словам чиновника, имя которого не называется, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120 в настоящий момент. "Мы движемся к тому, чтобы столкнуться когда-нибудь в следующем году с ситуацией, в которой нам будет просто сложно продолжать что- либо, кроме как поддерживать присутствие [на уровне] смотрителя в посольстве", - утверждал дипломат. По его словам, официальные лица США продолжают вести переговоры с коллегами из РФ относительно стабилизации ситуации в отношениях.