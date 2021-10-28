Союза журналистов Афгани связывает насилие над представителями прессы с талибами
07:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В последние дни мы провели подробный анализ относительно положения журналистов в стране. Нами выявлено более 30 случаев насилия в отношении наших коллег с момента установления новой власти в Афганистане. Порядка 90% всех инцидентов было совершено силами, связанными с талибами", - приводит его слова афганский телеканал "Толо ньюс".
Особое внимание Лотфи уделил положению сотрудниц афганских СМИ, многие из которых были отстранены от своих должностей руководством "Талибана". Кроме того, журналисты и корреспонденты очень часто сталкиваются с нехваткой информации или полным отсутствием доступа к ней из-за ограничений, установленных радикалами.
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