Союза журналистов Афгани связывает насилие над представителями прессы с талибами

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 случаев применения насилия в отношении журналистов зафиксировано в Афганистане с момента захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Кабуле председатель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи.

"В последние дни мы провели подробный анализ относительно положения журналистов в стране. Нами выявлено более 30 случаев насилия в отношении наших коллег с момента установления новой власти в Афганистане. Порядка 90% всех инцидентов было совершено силами, связанными с талибами", - приводит его слова афганский телеканал "Толо ньюс".

Особое внимание Лотфи уделил положению сотрудниц афганских СМИ, многие из которых были отстранены от своих должностей руководством "Талибана". Кроме того, журналисты и корреспонденты очень часто сталкиваются с нехваткой информации или полным отсутствием доступа к ней из-за ограничений, установленных радикалами.