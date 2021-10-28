Днем 28 октября в Москве будет около +10С, но в ночь на пятницу похолодает

07:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с дождем ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.Днем в Москве будет от 8 до 10 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до плюс одного градуса.



Скорость западного ветра будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.