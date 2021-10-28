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Володин поручил комиссии Думы обсудить вопрос перевода на удаленку непривитых депутатов

12:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии нижней палаты по регламенту проработать вопрос перевода на удаленную работу депутатов, которые по каким-то причинам не привились от коронавируса.

"Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы на ближайший Совет [Думы], который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, вынести этот вопрос уже на пленарное заседание Государственной думы. Выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делают прививку [от коронавируса], работать на удаленке", - сказал он на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Сотрудники аппарата Госдумы, а также помощники депутатов обязаны сделать прививки против новой коронавирусной инфекции. Такое решение принял Совет Думы, сообщил также Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты в четверг.

"Мы вчера обсуждали этот вопрос достаточно подробно на Совете Государственной думы, приняли решение по аппарату Госдумы, помощникам депутатов, сегодня его реализует руководитель аппарата - государственные служащие должны сделать прививки. По-другому не получится", - отметил он.

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