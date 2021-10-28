Кремль не будет разбираться в деле о распространении видео пыток в тюремной больнице
14:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не планирует разбираться в причинах заочного ареста Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видео о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).
Отвечая в четверг на просьбу прокомментировать соответствующее решение суда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: "Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива".
"Мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов", - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли Кремль разбираться в этой ситуации.
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